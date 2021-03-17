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إقتصاد
واشنطن تعلن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا
Lebanon 24
17-03-2021
|
15:59
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أعلنت وزارة التجارة الأميركية اليوم عن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من غد الخميس.
وقالت الوزارة في بيان لها إن الولايات المتحدة ستقوم بتوسيع قيود التصدير إلى روسيا بسبب قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي تعتقد واشنطن أنه تعرض لـ"هجوم كيميائي" الصيف الماضي.
وأوضح البيان أن العقوبات الجديدة تشمل الصادرات ذات الصلة بالأمن القومي، مع إبقاء بعض الاستثناءات المتعلقة بقطاع الطيران والفضاء سارية حتى 1 سبتمبر المقبل.
ونفت روسيا مرارا التصريحات الغربية التي تدعي تعرض نافالني لهجوم بمادة "نوفيتشوك" السامة ووقوف أجهزة الأمن الروسية وراء هذا "التسميم"، مشيرة إلى أن هذه اتهامات باطلة ولا تستند إلى أي أساس.
وشددت موسكو على أنها تعتبر العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على خلفية قضية نافالني "غير مقبولة إطلاقا"، واصفة إياها بأنها "تدخل في شؤون روسيا الداخلية".
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