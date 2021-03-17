إقتصاد

كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟

Lebanon 24
17-03-2021 | 17:27
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سجّل سعر صرف الدولار عصر اليوم الاربعاء في السوق الموازية تسعيرة تتراوح ما بين 13200-13400 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.  
 
ويشهد البلد اعتصامات وتسكير طرقات بسبب تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة. 
 
 
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