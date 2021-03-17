كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟

سجّل سعر صرف الدولار عصر اليوم الاربعاء في السوق الموازية تسعيرة تتراوح ما بين 13200-13400 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

ويشهد البلد اعتصامات وتسكير طرقات بسبب تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة.