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إقتصاد
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
Lebanon 24
17-03-2021
|
17:27
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سجّل سعر صرف الدولار عصر اليوم الاربعاء في السوق الموازية تسعيرة تتراوح ما بين 13200-13400 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
ويشهد البلد اعتصامات وتسكير طرقات بسبب تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة.
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