إقتصاد

توضيح من "كهرباء لبنان" عن دفتر الشروط لشحنة محروقات

Lebanon 24
17-03-2021 | 20:07
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اعلنت "مؤسسة كهرباء لبنان" في بيان، ان "بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعية نشرت مقالا، نقلا عن إحدى الوكالات الإخبارية، يشير إلى أن مؤسسة كهرباء لبنان تفاوض على تغيير مواصفات دفتر الشروط لشحنة محروقات بدلا من تغيير البضائع، يهم مؤسسة كهرباء لبنان توضيح ما يلي:

إن الناقلة البحرية "Histria Perla"، هي شحنة محملة بمادة الغاز أويل، جرى توريدها بواسطة جانب وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط، بموجب عقد شراء فوري (Spot Cargo)، وقد تم أخذ عينات من على متنها فور وصولها إلى المياه الإقليمية اللبنانية من قبل إحدى شركات المراقبة المحلية المعتمدة من قبل جانب وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط من أجل فحصها في المختبرات المحلية ومختبرات "Bureau Veritas" دبي - الإمارات العربية المتحدة والتأكد من مطابقتها لمواصفات دفتر الشروط كي تصدر شركة المراقبة المحلية الإذن بالتفريغ على ضوء النتيجة، وعلى أثر ورود طلب من قبل جانب المديرية العامة للنفط في كتابها رقم 102/ت/6229 تاريخ 16/03/2021 يقضي بمراجعة الشركة الصانعة "Siemens"، حول طريقة اختبار إحدى عناصر المواصفات الفنية للعينة المرسلة إلى مختبرات "Bureau Veritas" دبي، قامت مؤسسة كهرباء لبنان اليوم الأربعاء الواقع فيه 17/03/2021، بمراسلة الشركة الصانعة رسميا حول طريقة الاختبار المعنية وفقا لتوصياتها على أن تعود بجواب الشركة الصانعة "Siemens" إلى جانب المديرية العامة للنفط فور وروده لإجراء اللازم، وعليه، تؤكد مؤسسة كهرباء لبنان التزامها التام بكامل المواصفات الفنية المذكورة في دفتر الشروط والذي تم تحديدها من قبل الشركة الصانعة "Siemens"، كما وتتمنى مؤسسة كهرباء لبنان توخي الدقة بنقل أي خبر ونشر أي معلومة والعودة إلى المرجع الصالح للوصول إلى المعلومات".
المصدر: الوكالة الوطنية
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