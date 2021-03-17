إقتصاد

دولار السوق الموازية يهبط إلى هذا المستوى!

Lebanon 24
17-03-2021 | 23:13
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هبط سعر صرف دولار السوق الموازية مساء اليوم الاربعاء، حيث تراوح بين 12900 ليرة لبنانية للبيع، و13000 ليرة للشراء.

ويذكر ان سعر صرف الدولار تراوح في ساعات الصباح، بين 14400 و 14500 ليرة.
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