دولار السوق الموازية يهبط إلى هذا المستوى!

هبط سعر صرف دولار السوق الموازية مساء اليوم الاربعاء، حيث تراوح بين 12900 ليرة لبنانية للبيع، و13000 ليرة للشراء.



ويذكر ان سعر صرف الدولار تراوح في ساعات الصباح، بين 14400 و 14500 ليرة.