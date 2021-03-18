إقتصاد

إعلان مفاجئ لدياب عن دولارات "المركزي".. هذه قيمتها الحالية

Lebanon 24
18-03-2021 | 07:30
A-
A+
Doc-P-804269-637516497746880942.jpg
Doc-P-804269-637516497746880942.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في حديث صحافي أنّ الحكومة "قامت بعملها وأكثر، نحن بالنهاية سلطة تنفيذية قامت بوضع مشاريع قوانين ومراسيم لتنفيذ إصلاحات ضرورية لاتخاذ قرارات بعضها كان مصيريًا كقرار التوقف عن دفع سندات الدين منذ شهر مارس وبالتالي أوقفنا نزيف نحو 10مليارات دولار بين عامي 2020 و2021 كادت أن تضع لبنان على حافة الإفلاس". 
ولدى سؤاله "على أي أساس تعتقد أنك أوقفت نزيف 10 مليارات دولار؟"، أجاب دياب: "أحسبها من منطلق أنه لدينا حاليًا 17 مليار دولار كاحتياطي أجنبي في المصرف المركزي، تخيل لو طار منها 10 مليارات، لما كان تبقى للبنان المال الكافي لدعم المواد الأساسية كالقمح والأدوات الطبية، واستيراد الكهرباء والمحروقات وغيرها". 
وفي إعلان مفاجئ، كشف دياب لمجلة "صباح الخير" المصرية أنّ "المصرف المركزي قام مؤخرًا بإعادة تقييم موجودات القطاع المصرفي وأشار إلى أن الاحتياطي الإلزامي هو 15 مليارًا، وبالتالي لدينا 2 مليار نستطيع الركون إليهما من أصل 17مليارًا الموجودة حاليًا". 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
10:00 | 2021-03-18
09:34 | 2021-03-18
09:01 | 2021-03-18
08:00 | 2021-03-18
07:00 | 2021-03-18
06:40 | 2021-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website