18
o
بيروت
18
o
طرابلس
16
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
14
o
بشري
18
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
إعلان مفاجئ لدياب عن دولارات "المركزي".. هذه قيمتها الحالية
Lebanon 24
18-03-2021
|
07:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في حديث صحافي أنّ الحكومة "قامت بعملها وأكثر، نحن بالنهاية سلطة تنفيذية قامت بوضع مشاريع قوانين ومراسيم لتنفيذ إصلاحات ضرورية لاتخاذ قرارات بعضها كان مصيريًا كقرار التوقف عن دفع سندات الدين منذ شهر مارس وبالتالي أوقفنا نزيف نحو 10مليارات دولار بين عامي 2020 و2021 كادت أن تضع لبنان على حافة الإفلاس".
ولدى سؤاله "على أي أساس تعتقد أنك أوقفت نزيف 10 مليارات دولار؟"، أجاب دياب: "أحسبها من منطلق أنه لدينا حاليًا 17 مليار دولار كاحتياطي أجنبي في المصرف المركزي، تخيل لو طار منها 10 مليارات، لما كان تبقى للبنان المال الكافي لدعم المواد الأساسية كالقمح والأدوات الطبية، واستيراد الكهرباء والمحروقات وغيرها".
وفي إعلان مفاجئ، كشف دياب لمجلة
"صباح الخير" المصرية
أنّ "المصرف المركزي قام مؤخرًا بإعادة تقييم موجودات القطاع المصرفي وأشار إلى أن الاحتياطي الإلزامي هو 15 مليارًا، وبالتالي لدينا 2 مليار نستطيع الركون إليهما من أصل 17مليارًا الموجودة حاليًا".
تابع
الأكثر قراءة
عون للحريري: أمامك هذا الحلّ فقط
Lebanon 24
عون للحريري: أمامك هذا الحلّ فقط
10:30 | 2021-03-17
17/03/2021 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المستجدات حول اشكال عائشة بكار (فيديو)
Lebanon 24
آخر المستجدات حول اشكال عائشة بكار (فيديو)
17:19 | 2021-03-17
17/03/2021 05:19:43
Lebanon 24
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
17:27 | 2021-03-17
17/03/2021 05:27:31
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يهبط إلى هذا المستوى!
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يهبط إلى هذا المستوى!
23:13 | 2021-03-17
17/03/2021 11:13:57
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة ممثل لبناني قدير بأزمة قلبية.. ونجله يكشف حالته
Lebanon 24
إصابة ممثل لبناني قدير بأزمة قلبية.. ونجله يكشف حالته
11:28 | 2021-03-17
17/03/2021 11:28:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
10:00 | 2021-03-18
الذهب ارتفع.. هذا جديد الأسعار إذا كنت تفكر بالشراء
09:34 | 2021-03-18
خفض سعر صرف الدولار ممكن!
09:01 | 2021-03-18
بعد هبوطه المفاجئ مساء أمس.. هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية
08:00 | 2021-03-18
الأسعار نار.. أزمة محروقات تشتعل في سوريا مجددا
07:00 | 2021-03-18
الدولار يحلق.. هذا ما تخسرونه عندما تسحبون أموالكم على 3900 ليرة
06:40 | 2021-03-18
الانقاذ ما زال ممكنا؟ مسؤول مالي دولي يرد
فيديو
"سامسونغ" تطرح أحدث هواتفها المنافسة لهذا العام لشبكات 5G (فيديو)
Lebanon 24
"سامسونغ" تطرح أحدث هواتفها المنافسة لهذا العام لشبكات 5G (فيديو)
21:00 | 2021-03-17
18/03/2021 10:07:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريحاته أثارت ضجة.. فنان سوري يكشف كيف نام في الشارع ودعم قصي خولي له (فيديو)
Lebanon 24
تصريحاته أثارت ضجة.. فنان سوري يكشف كيف نام في الشارع ودعم قصي خولي له (فيديو)
21:00 | 2021-03-15
18/03/2021 10:07:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ"هاتريك" رونالدو.. "يوفنتوس" يتخطّى "كالياري" في الدوري الإيطالي!
Lebanon 24
بـ"هاتريك" رونالدو.. "يوفنتوس" يتخطّى "كالياري" في الدوري الإيطالي!
21:00 | 2021-03-15
18/03/2021 10:07:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact