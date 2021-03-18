إقتصاد

مورغان ستانلي.. أول مصرف أميركي يتيح بتكوين لعملاء إدارة الثروات

Lebanon 24
18-03-2021 | 12:00
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أصبح مورغان ستانلي أول مصرف أميركي كبير يتيح عملة بتكوين لعملاء إدارة الثروات لديه، وفقا لما ذكرت قناة "سي.إن.بي.سي".

وأبلغ المصرف مستشاريه الماليين في مذكرة داخلية بأنه سيسمح بالاستثمار في ثلاثة صناديق تتيح تملك بِتكوين، حسبما أوردته سي.إن.بي.ٍسي، نقلاً عن مصادر قالت إنها مطلعة اطلاعاً مباشراً.

وجاء ذلك بعد طلب عملاء إمكانية الانكشاف على العملة المشفرة، ولكن لم يرد مورغان ستانلي حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق.

وبلغت بِتكوين مستوى قياسياً بـ61781 دولار السبت، قبل التراجع مع بيع المستثمرين لجني الأرباح وبفعل أنباء عن خطط هندية لحظر العملات المشفرة.
وتكتسب العملة المشفرة قبولاً عاماً في الآونة الأخيرة، مع مراهنة شركات مثل تسلا عليها.
ووفقاً لتقرير سي.إن.بي.سي، فإن الاستثمار في الصناديق سيقتصر على مالكي أصول لا تقل عن مليوني دولار لدى المصرف، تزيد إلى 5 ملايين دولار على الأقل مع شركات الاستثمار.

ويُشترط في الحالتين ألا يقل عمر الحساب المفتوح مع المصرف عن ستة أشهر.
المصدر: الحرة
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