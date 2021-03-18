16
o
بيروت
20
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
17
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
بأكثر من مليون دولار.. ماسك يتراجع عن بيع تغريدة
Lebanon 24
18-03-2021
|
13:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن رئيس شركة "تسلا" الملياردير الأميركي إيلون ماسك تراجعه عن بيع إحدى تغريداته، رغم تلقيه عرضا لشرائها بأكثر من مليون دولار.
وسحب ماسك عرض بيع التغريدة التي تحتوي على رمز غير قبل للاستبدال أو ما يعرف بـ"NFT"، وتحمل مقطوعة غنائية عن الـ"NFT"، موضحاً أنه تراجع عن بيعها "بسبب عدم شعوره بالرضا".
وكتب ماسك: "في الواقع لا أشعر أن من الصواب بيع هذا" في إشارة إلى التغريدة.
وكان أحد العارضين المعروفين عرض وفقا لـ" سي أن بي سي" أكثر من مليون دولار مقابل الأصل الرقمي لتغريدة ماسك، بما في ذلك الأغنية المرفقة ومقطع الفيديو المصاحب لها.
والرموز غير القابلة للاستبدال NFT هي أصول رقمية يتم التحقق من هويتها، وتمثل مجموعة واسعة من العناصر الفريدة الملموسة وغير الملموسة، حيث أصبح هذا المفهوم أكثر شيوعًا هذا العام، ويواصل كثيرون من خبراء التقنية تقديم عطاءات بملايين الدولارات لمثل هذه المجموعات الرقمية، من خلال الانضمام إلى سوق NFT.
وقال موقع " سي أن بي سي" إن عرض التغريدة والضجة التي رافقتها ساعدا في صرف الانتباه عن أخبار تغييرات المدراء في الرتب العليا في تسلا، والتحقيق الفيدرالي في حادث تحطم سيارة في ديترويت أواخر الأسبوع الماضي.
المصدر:
الإمارات اليوم
تابع
الأكثر قراءة
آخر المستجدات حول اشكال عائشة بكار (فيديو)
Lebanon 24
آخر المستجدات حول اشكال عائشة بكار (فيديو)
17:19 | 2021-03-17
17/03/2021 05:19:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد هبوطه المفاجئ مساء أمس.. هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
بعد هبوطه المفاجئ مساء أمس.. هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية
09:01 | 2021-03-18
18/03/2021 09:01:13
Lebanon 24
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
17:27 | 2021-03-17
17/03/2021 05:27:31
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يهبط إلى هذا المستوى!
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يهبط إلى هذا المستوى!
23:13 | 2021-03-17
17/03/2021 11:13:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هي القطبة المخفية في الكلمة الرئاسية التي فجرت سجال عون - الحريري
Lebanon 24
هذه هي القطبة المخفية في الكلمة الرئاسية التي فجرت سجال عون - الحريري
08:00 | 2021-03-18
18/03/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
15:00 | 2021-03-18
الليرة التركية تتراجع قبيل قرار مهم بشأن الفائدة
12:00 | 2021-03-18
مورغان ستانلي.. أول مصرف أميركي يتيح بتكوين لعملاء إدارة الثروات
11:32 | 2021-03-18
تنكة بنزين ونصف لكل سيارة سياحية واثنتان لكل فان.. إليكم مقترحات اتحادات النقل البري
11:25 | 2021-03-18
أسطول نقل مشترك من 400 باص.. هذا ما جاء في بيان "العمالي العام"
10:00 | 2021-03-18
الذهب ارتفع.. هذا جديد الأسعار إذا كنت تفكر بالشراء
09:34 | 2021-03-18
خفض سعر صرف الدولار ممكن!
فيديو
زوبعة نارية: لقطات لإطلاق نار مباشر من "إس –400" ونظام الدفاع الجوي (فيديو)
Lebanon 24
زوبعة نارية: لقطات لإطلاق نار مباشر من "إس –400" ونظام الدفاع الجوي (فيديو)
14:00 | 2021-03-18
18/03/2021 15:30:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"سامسونغ" تطرح أحدث هواتفها المنافسة لهذا العام لشبكات 5G (فيديو)
Lebanon 24
"سامسونغ" تطرح أحدث هواتفها المنافسة لهذا العام لشبكات 5G (فيديو)
21:00 | 2021-03-17
18/03/2021 15:30:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريحاته أثارت ضجة.. فنان سوري يكشف كيف نام في الشارع ودعم قصي خولي له (فيديو)
Lebanon 24
تصريحاته أثارت ضجة.. فنان سوري يكشف كيف نام في الشارع ودعم قصي خولي له (فيديو)
21:00 | 2021-03-15
18/03/2021 15:30:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact