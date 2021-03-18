أسطول نقل مشترك من 400 باص.. هذا ما جاء في بيان "العمالي العام"

صدر عن الاتحاد العمالي العام البيان التالي حول اللقاء مع وزير الأشغال العامة والنقل:قام وفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر مع عدد من أعضاء هيئة المكتب بزيارة معالي وزير الأشغال العامة والنقل الأستاذ ميشال نجار في مكتبه في الوزارة حيث بحث معه شؤون مختلفة أبرزها قضايا النقل وموضوع مرفأ بيروت.وفي موضوع النقل شدّد وفد الاتحاد على ضرورة الإسراع في وضع أسطول للنقل العام المشترك من 400 باص لمختلف المناطق اللبنانية كجزء من الحل الذي تضمنته الخطة العامة الوطنية للنقل المتوقف تنفيذها منذ عدّة سنوات وبكلفة نقل مدعومة خصوصاًَ وأنّ زبائنها هم من العمال والموظفين والطلاب والعاطلين عن العمل وسائر الفئات الشعبية علماً أنّ سائقي هذه المصلحة موجودين.وتطرق وفد الاتحاد الى ما يجري من حديث عن تلزيمات في مرفأ بيروت وعبّر المجتمعون عن توجسهم من بعضها وطالبوا بالشفافية الكاملة والقانونية لأي تلزيم لأي شركة في الداخل والخارج وكذلك الإسراع في إعادة الحياة لهذا المرفق الذي يشكّل شريان الحياة للاقتصاد الوطني والمجتمع اللبناني.كما أشار وفد الاتحاد إلى الكلام الذي تكرّر أخيراً عن «الصندوق الائتماني» المقترح أن توضع فيه أملاك ومؤسسات الدولة والمجتمع اللبناني لاستثمارها وربما لبيعها أو خصخصتها. ورفض وفد الاتحاد هذا التوجه رفضاً قاطعاً مؤكداً أنّ هذه الأملاك من أراضٍ ومؤسسات إنما هي ملك الشعب وليس للسلطة بمختلف مستوياتها التصرف بها تحت أي ظرف كما أنها تشكّل ما تبقى من مظاهر الدولة المنهارة وما تبقى للأجيال الناشئة للبناء الاقتصادي عليها.