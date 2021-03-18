17
o
بيروت
17
o
طرابلس
14
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
16
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
الليرة التركية تتراجع قبيل قرار مهم بشأن الفائدة
Lebanon 24
18-03-2021
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
انخفضت الليرة التركية، اليوم الخميس، قبيل قرار من البنك المركزي التركي بشأن أسعار الفائدة، من المتوقع أن يرفع سعر الفائدة الرئيسي 100 نقطة أساس، إلى 18 بالمئة.
وزادت التوقعات برفع للفائدة هذا الشهر بعد أن خسرت الليرة ما يصل إلى عشرة بالمئة منذ منتصف شباط الماضي، إذ زادت العوائد على سندات الخزانة الأميركية. كما ارتفع التضخم أيضا بأكثر من المتوقع، إلى قرابة 16 بالمئة الشهر الماضي.
واستقرت العملة التركية عند 7.4930 ليرة مقابل الدولار، بحلول الساعة 05:40 بتوقيت غرينتش، لتضعف قليلا عن إغلاق أمس الأربعاء عند 7.4860 ليرة للدولار.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
بعد هبوطه المفاجئ مساء أمس.. هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
بعد هبوطه المفاجئ مساء أمس.. هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية
09:01 | 2021-03-18
18/03/2021 09:01:13
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يهبط إلى هذا المستوى!
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يهبط إلى هذا المستوى!
23:13 | 2021-03-17
17/03/2021 11:13:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هي القطبة المخفية في الكلمة الرئاسية التي فجرت سجال عون - الحريري
Lebanon 24
هذه هي القطبة المخفية في الكلمة الرئاسية التي فجرت سجال عون - الحريري
08:00 | 2021-03-18
18/03/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
6 مصارف في عين العاصفة
Lebanon 24
6 مصارف في عين العاصفة
10:05 | 2021-03-18
18/03/2021 10:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد لقاء عون-الحريري.. الدولار يسجل انخفاضاً كبيراً فكم بلغ؟
Lebanon 24
بعد لقاء عون-الحريري.. الدولار يسجل انخفاضاً كبيراً فكم بلغ؟
17:00 | 2021-03-18
18/03/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
17:00 | 2021-03-18
بعد لقاء عون-الحريري.. الدولار يسجل انخفاضاً كبيراً فكم بلغ؟
13:00 | 2021-03-18
بأكثر من مليون دولار.. ماسك يتراجع عن بيع تغريدة
12:00 | 2021-03-18
مورغان ستانلي.. أول مصرف أميركي يتيح بتكوين لعملاء إدارة الثروات
11:32 | 2021-03-18
تنكة بنزين ونصف لكل سيارة سياحية واثنتان لكل فان.. إليكم مقترحات اتحادات النقل البري
11:25 | 2021-03-18
أسطول نقل مشترك من 400 باص.. هذا ما جاء في بيان "العمالي العام"
10:00 | 2021-03-18
الذهب ارتفع.. هذا جديد الأسعار إذا كنت تفكر بالشراء
فيديو
زوبعة نارية: لقطات لإطلاق نار مباشر من "إس –400" ونظام الدفاع الجوي (فيديو)
Lebanon 24
زوبعة نارية: لقطات لإطلاق نار مباشر من "إس –400" ونظام الدفاع الجوي (فيديو)
14:00 | 2021-03-18
18/03/2021 17:53:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"سامسونغ" تطرح أحدث هواتفها المنافسة لهذا العام لشبكات 5G (فيديو)
Lebanon 24
"سامسونغ" تطرح أحدث هواتفها المنافسة لهذا العام لشبكات 5G (فيديو)
21:00 | 2021-03-17
18/03/2021 17:53:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريحاته أثارت ضجة.. فنان سوري يكشف كيف نام في الشارع ودعم قصي خولي له (فيديو)
Lebanon 24
تصريحاته أثارت ضجة.. فنان سوري يكشف كيف نام في الشارع ودعم قصي خولي له (فيديو)
21:00 | 2021-03-15
18/03/2021 17:53:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact