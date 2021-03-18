إقتصاد

الليرة التركية تتراجع قبيل قرار مهم بشأن الفائدة

Lebanon 24
18-03-2021 | 15:00
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انخفضت الليرة التركية، اليوم الخميس، قبيل قرار من البنك المركزي التركي بشأن أسعار الفائدة، من المتوقع أن يرفع سعر الفائدة الرئيسي 100 نقطة أساس، إلى 18 بالمئة.

وزادت التوقعات برفع للفائدة هذا الشهر بعد أن خسرت الليرة ما يصل إلى عشرة بالمئة منذ منتصف شباط الماضي، إذ زادت العوائد على سندات الخزانة الأميركية. كما ارتفع التضخم أيضا بأكثر من المتوقع، إلى قرابة 16 بالمئة الشهر الماضي.

واستقرت العملة التركية عند 7.4930 ليرة مقابل الدولار، بحلول الساعة 05:40 بتوقيت غرينتش، لتضعف قليلا عن إغلاق أمس الأربعاء عند 7.4860 ليرة للدولار.
المصدر: روسيا اليوم
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