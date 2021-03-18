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إقتصاد
بورصة موسكو تتلون بالأخضر
Lebanon 24
18-03-2021
|
21:00
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ارتفع مؤشرا بورصة موسكو، خلال تعاملات الخميس، وذلك بعدما سجل المؤشران MICEX وRTS أمس تراجعا بنسبة 2.28% و3.81% على التوالي.
وارتفع المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 0.22% إلى 3517.34 نقطة، وذلك بعدما أنهى تعاملات أمس على انخفاض نسبته 2.28% عند 3507.91 نقطة.
فيما صعد المؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 0.81% إلى 1505.7 نقطة، وذلك بعدما أغلق الأربعاء على تراجعا نسبته 3.81% عند 3516 نقطة.
المصدر: روسيا اليوم
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