بورصة موسكو تتلون بالأخضر

ارتفع مؤشرا بورصة موسكو، خلال تعاملات الخميس، وذلك بعدما سجل المؤشران MICEX وRTS أمس تراجعا بنسبة 2.28% و3.81% على التوالي.وارتفع المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 0.22% إلى 3517.34 نقطة، وذلك بعدما أنهى تعاملات أمس على انخفاض نسبته 2.28% عند 3507.91 نقطة.فيما صعد المؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 0.81% إلى 1505.7 نقطة، وذلك بعدما أغلق الأربعاء على تراجعا نسبته 3.81% عند 3516 نقطة.