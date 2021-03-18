هل الاستثمار في العملات الرقمية آمن؟

هل تفكر في الاستثمار في البتكوين والعملات الرقمية الأخرى؟

هل تعتقد أن البتكوين يمكن أن تصل إلى 100 ألف دولار؟

وسجلت عملة بتكوين مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 61 ألفا و781 دولارا يوم السبت الماضي، لكنها هبطت منذ ذلك الحين مع تعزيز المستثمرين مكاسبهم، ووسط خطط الهند لحظر تداول العملات المشفرة.وسجّلت العملة الرقمية الأشهر الأربعاء (17 آذار الحالي) 55 ألفا و415 دولارا، وفق ما أورده تقرير لوكالة رويترز.هل الاستثمار بالعملات الرقمية آمن؟وقال 74.8% من المشاركين في استطلاع الجزيرة نت إنهم لا يعتقدون أن الاستثمار في العملات الرقمية آمن، بينما عبّر 25.2% عن اعتقادهم بأن ولوج عالم العملات الرقمية آمن.وشارك في الجواب عن هذا السؤال 1287 شخصا.وقال أحد المشاركين تعليقا على ذلك إن الاستثمار في العملات الرقمية "ليس آمنا في وقت الراهن، لأنها ستهبط في أي وقت… (هناك مخاطر)".وعلق آخر "في الوقت الراهن ليس بعد"، وقال ثالث "ليس آمنا، وله تبعات اقتصادية واجتماعية خطيرة".نقلنا هذا السؤال إلى طلال السمهوري مدير الاستثمار في شركة إفنتيكوم للاستثمار (Aventicum Capital Management )، ومقرها قطر، فكان جوابه: "برأيي الاستثمار في البتكوين والعملات الرقمية غير آمن".في حال وجود عملة رقمية غير مسيطر عليها أو مراقبة من قبل البنك المركزي، فإن الاقتصاد برمته يصبح في خطرويُرجع السمهوري ذلك إلى عدة أسباب، من بينها أن "هذه العملات لا توجد لها قيمة فعلية ولا أي مخزون للقيمة -وهذا من أساسيات أي عملة- بل تحدد هذه القيمة (في الوضع الحالي) بناء على العرض والطلب".ويوضّح أنه حتى تصنف أية عملة على أنها عملة فعلية، فعليها أن تتصف بـ3 أمور أساسية: أن تكون مخزونا للقيمة، وأن تكون وحدة حسابية، وأن تكون تبادلية بين أفراد المجتمع.ويضيف السمهوري أنه في حالة العملات الرقمية، فإن لها رقما حسابيا لكنه متذبذب، وهذا يؤثر على التجارة العالمية، مشيرا إلى أن أقل من 1% من هذه التجارة يتم عن طريق العملات الرقمية.السمهوري: لا يوجد قبول واسع لاستخدام العملات الرقمية بفعل تذبذب سعرها (الجزيرة)ومن بين الأسباب التي يسردها السمهوري لعدم وجود قبول واسع لاستخدام العملات الرقمية، التذبذب في سعرها بين الارتفاع القوي والانخفاض القوي.ويقول إن البنوك المركزية تقاوم هذه العملات ولا تعترف بها، لأن الهدف الرئيسي لهذه البنوك هو الحفاظ على السياسية النقدية للدولة وتوجيه اقتصاد الدول نحو تحقيق نمو ثابت ومستدام.ويحذر من أنه في حال وجود عملة رقمية غير مسَيطر عليها أو مراقبة من قبل البنك المركزي، فإن الاقتصاد برمته يصبح في خطر، ويؤثر ذلك على النمو وعلى أفراد المجتمع، وبالتالي يؤثر سلبا على الدولة كلها.ويشير السمهوري إلى أن البنوك المركزية تبحث في إيجاد بديل لتلك العملات الرقمية، يكون معترفا به ومربوطا بعملة الدولة، ومراقَبا من حيث مستويات العرض والطلب.