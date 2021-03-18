بعد لقاء عون-الحريري.. الدولار يسجل انخفاضاً كبيراً فكم بلغ؟

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، عصر اليوم الخميس، حيث تراوح ما بين 12500 و12600 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي ، وذلك مباشرة بعد اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري حول مسألة تشكيل الحكومة.