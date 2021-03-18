إقتصاد

بعد لقاء عون-الحريري.. الدولار يسجل انخفاضاً كبيراً فكم بلغ؟

Lebanon 24
18-03-2021 | 17:00
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انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، عصر اليوم الخميس، حيث تراوح ما بين 12500 و12600 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، وذلك مباشرة بعد اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري حول مسألة تشكيل الحكومة.
 
 
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