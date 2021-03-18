"الفاو": 500 مزارع سيستفيدون من منح مالية بالدولار

أعلن ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في لبنان "الفاو" موريس سعاده، في مقابلة عبر إذاعة لبنان، أن "هناك مشروعاً مهماً لمساعدة المزارعين اللبنانيين الأكثر حاجة، ويشمل 500 مزارع ومزارعة سيستفيدون من منح مالية، بالدولار الأميركي، بقيمة 40 الى 50 بالمئة من كلفة الإستثمار (استصلاح الأراضي الزراعية، إنشاء خزان مياه للري الخ...)، بعد شهر واحد فقط من كشف اللجنة المختصة، وذلك بتمويل من الإتحاد الأوروبي وبالتعاون مع وزارة الزراعة -المشروع الأخضر".وطلب سعاده من "جميع المزارعين المبادرة لتعبئة الاستمارة وتقديم الطلبات لدى مراكز المشروع الأخضر أو زيارة موقع المشروع الأخضر أو الاتصال بمنظمة الفاو على الرقم: 79300502، وذلك قبل نهاية شهر نيسان".