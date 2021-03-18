إقتصاد

كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟

Lebanon 24
18-03-2021 | 22:38
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تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم بين 10600 ليرة لبنانية 10500 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد.
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