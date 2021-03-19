إقتصاد

كلام كبير تبلغه مصرف لبنان عن الدولار: "لن نبقى ساكتين"

Lebanon 24
19-03-2021 | 06:30
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كتبت" الاخبار": سجل انخفاض سعر الدولار أكثر من ألف ليرة ، وقال مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» أن هذا الانخفاض يعود الى «كلام كبير» تبلّغه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قبل عودته من باريس، من رئيس الجمهورية، ومن حزب الله عبر وسطاء قبل أن يقوله السيد نصر الله «بالفم الملآن» أمس، ومن التيار الوطني الحر، بأن من غير المسموح بقاء فلتان الدولار على غاربه «ولن نبقى ساكتين»، وخصوصاً أن من الواضح جداً أن ما من مبرر اقتصادي لصعود الدولار كما حصل مطلع هذا الأسبوع، و«ما حدث كان جزءاً من عملية الضغط السياسي على رئيس الجمهورية في الموضوع الحكومي».

المصدر: الأخبار
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