19
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
19
o
بشري
19
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
لأول مرة منذ التسعينيات.. الطبقة الوسطى في العالم تتلاشى بسبب "فيروس العصر"
Lebanon 24
19-03-2021
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت دراسة تستند إلى بيانات البنك الدولي أن جائحة فيروس كورونا تسببت في تقلص الطبقة الوسطى في العالم لأول مرة منذ التسعينيات.
ووجدت الدراسة التي أجرتها مجموعة خبراء في مركز "Pew" للأبحاث، أن الطبقة الوسطى العالمية (الذين يكسبون بين 10 دولارات و50 دولارا في اليوم) انخفضت العام الماضي بمقدار 90 مليون شخص، إلى ما يقرب من 2.5 مليار.
وذكرت أنه في عام 2011 كانت الطبقة الوسطى تشكل 13 في المئة من سكان العالم، أما بحلول عام 2019 فارتفع هذا الرقم إلى ما يقرب من 18 في المئة.
وقدر مركز الأبحاث أن هذا أدى إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يعتبرون فقراء، أو الذين يعيشون على أقل من دولارين في اليوم، بمقدار 131 مليون شخص، مشيرة إلى أن هذا التقلص بأعداد الطبقة الوسطى يعني انكماش الاقتصاد العالمي.
وفي كانون الثاني 2020، مع ظهور تقارير عن فيروس كورونا، توقع البنك الدولي أن الاقتصاد سيتوسع بنسبة 2.5 في المائة في ذلك العام. لكن بعد مرور عام، يقدر البنك الدولي أنه تقلص بالفعل بنسبة 4.3 في المئة.
وبحسب التقرير فمن المرجح أن يؤدي الانكماش الاقتصادي إلى تراجع مستويات المعيشة في جميع أنحاء العالم، وتقلص الملايين من الطبقة الوسطى العالمية، وتضخم صفوف الفقراء، مشيرا إلى أنه في الوقت نفسه، فإن الطريق إلى التعافي مليء بالشكوك.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
بعد لقاء عون-الحريري.. الدولار يسجل انخفاضاً كبيراً فكم بلغ؟
Lebanon 24
بعد لقاء عون-الحريري.. الدولار يسجل انخفاضاً كبيراً فكم بلغ؟
17:00 | 2021-03-18
18/03/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان هام من الأمن العام.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان هام من الأمن العام.. هذا ما جاء فيه
20:00 | 2021-03-18
18/03/2021 08:00:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما دار في كواليس لقاء عون - الحريري
Lebanon 24
هذا ما دار في كواليس لقاء عون - الحريري
16:45 | 2021-03-18
18/03/2021 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انخفاضه السريع أمس.. هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
بعد انخفاضه السريع أمس.. هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية
08:48 | 2021-03-19
19/03/2021 08:48:08
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟
Lebanon 24
كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟
22:38 | 2021-03-18
18/03/2021 10:38:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
13:45 | 2021-03-19
حب الله: قرار لفهمي بفتح المعامل وتصنيع الإسمنت مطلع الاسبوع المقبل
13:00 | 2021-03-19
ضربة للاقتصاد... المملكة المتحدة تقترض
12:00 | 2021-03-19
الذهب يتراجع مع قوة الدولار
11:34 | 2021-03-19
"اليوم الحل"... حب الله: لا تدفعوا ليرة زيادة على سعر الاسمنت
11:00 | 2021-03-19
الأضخم في تاريخ المملكة.. الخطوط السعودية توقع اتفاقية لزيادة أسطول طائراتها
10:53 | 2021-03-19
دياب بحث مع وزني في الوضع النقدي ومشروع الموازنة
فيديو
صاروخ يعيد البشر للقمر بعد غياب نصف قرن (فيديو)
Lebanon 24
صاروخ يعيد البشر للقمر بعد غياب نصف قرن (فيديو)
09:00 | 2021-03-19
19/03/2021 14:10:27
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "Kensington" تكشف عن منصّة بإمكانيات مميّزة لأجهزة "آيباد"! (فيديو)
Lebanon 24
شركة "Kensington" تكشف عن منصّة بإمكانيات مميّزة لأجهزة "آيباد"! (فيديو)
21:00 | 2021-03-18
19/03/2021 14:10:27
Lebanon 24
Lebanon 24
زوبعة نارية: لقطات لإطلاق نار مباشر من "إس –400" ونظام الدفاع الجوي (فيديو)
Lebanon 24
زوبعة نارية: لقطات لإطلاق نار مباشر من "إس –400" ونظام الدفاع الجوي (فيديو)
14:00 | 2021-03-18
19/03/2021 14:10:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact