إقتصاد

الأضخم في تاريخ المملكة.. الخطوط السعودية توقع اتفاقية لزيادة أسطول طائراتها

Lebanon 24
19-03-2021 | 11:00
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وقّعت الخطوط الجوية السعودية اتفاقية تمويل مع 6 بنوك محلية بقيمة 11.2 مليار ريال سعودي (3 مليارات دولار أميركي)، والتي تعد الأضخم حجما في تاريخ قطاع الطيران في المملكة، بهدف توسيع أسطول طائراتها.   

 

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء أمس الخميس، بأن الاتفاقية تهدف إلى تمويل احتياجات قطاع الطيران للفترة الممتدة حتى منتصف عام 2024، في إطار تمويل جزء من صفقات شراء 73 طائرة من شركتي إيرباص وبوينغ، والتي أُعلن عنها سابقا. 

 

 

وجرى توقيع اتفاقية تمويل صفقات شراء الطائرات في قاعة "السعودية" في مدينة جدة، برعاية وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر، مع ممثلين من البنوك الستة.

 

وتشمل الاتفاقية 20 طائرة من طراز A321neo، و15 طائرة من طراز A321XLR، و8 طائراتٍ من طراز 787-10، جميعها لصالح شركة الخطوط السعودية، بالإضافة إلى 30 طائرة من طراز A320neo لصالح طيران أديل. والجدير بالذكر أن المؤسسة قد استلمت 5 طائرات من طراز 787-10 من هذه الصفقة حتى الآن.

 

يذكر أن اتفاقية التمويل تجسد التزام المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية بمساندة قطاعَي السياحة والحج والعمرة، إذ تتطلع المملكة إلى استقطاب 100 مليون سائح و30 مليون معتمر سنوياً، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

 

المصدر: سبوتنيك
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