دياب بحث مع وزني في الوضع النقدي ومشروع الموازنة

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب في السرايا الحكومية، وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني ،في حضور الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء القاضي محمود مكية ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب. وجرى البحث في الوضع النقدي والإجراءات التي يتخذها مصرف لبنان لمعالجة تراجع سعر صرف الليرة في السوق السوداء. كما جرى البحث في مشروع الموازنة، بالإضافة إلى الإسراع بانطلاق التدقيق الجنائي.