إقتصاد

دياب بحث مع وزني في الوضع النقدي ومشروع الموازنة

Lebanon 24
19-03-2021 | 10:53
A-
A+
Doc-P-804724-637517487931759639.jpg
Doc-P-804724-637517487931759639.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب في السرايا الحكومية، وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني ،في حضور الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء القاضي محمود مكية ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب. وجرى البحث في الوضع النقدي والإجراءات التي يتخذها مصرف لبنان لمعالجة تراجع سعر صرف الليرة في السوق السوداء. كما جرى البحث في مشروع الموازنة، بالإضافة إلى الإسراع بانطلاق التدقيق الجنائي.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
13:45 | 2021-03-19
13:00 | 2021-03-19
12:00 | 2021-03-19
11:34 | 2021-03-19
11:00 | 2021-03-19
10:00 | 2021-03-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website