ضربة للاقتصاد... المملكة المتحدة تقترض

كشفت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن الحكومة البريطانية اقترضت 19.1 مليار جنيه إسترليني الشهر الماضي، ويأتي ذلك في وقت تعرض فيه الاقتصاد البريطاني لضربة بسبب أزمة فيروس كورونا.وهذا الرقم يقل عن توقع في استطلاع للرأي أجرته وكالة "رويترز"، حيث أشار المحللون إلى 21 مليار جنيه إسترليني (29.2 مليار دولار).(الدولار = 0.7183 جنيه إسترليني)