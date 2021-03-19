إقتصاد

الذهب يتراجع مع قوة الدولار

Lebanon 24
19-03-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-804726-637517491476652675.jpg
Doc-P-804726-637517491476652675.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تراجعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الجمعة، إذ تمسك الدولار بمكاسبه التي حققها في الجلسة السابقة على خلفية ارتفاع في عوائد الخزانة الأميركية.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1733.74 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:51 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى في أسبوعين عند 1755.25 دولار أمس الخميس.

في حين وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1731.50 دولار للأونصة.

وقال ستيفن إينس، كبير إستراتيجي السوق العالمية لدى شركة "أكسي" للخدمات المالية: "الدولار يتجاوب مع ارتفاع العوائد مثلما يفعل في المعتاد، لكنه أيضا يتفاعل مع وضع أقوى للاقتصاد الأميركي الذي يبدو أنه يتحسن بوتيرة أسرع".

وأضاف: "إذا زادت قوة الاقتصاد وما زال لا يوجد تضخم، فهذا سيء للذهب".

وانتعش مؤشر الدولار من أدنى مستوى في أسبوعين، بدعم من ارتفاع العوائد التي تماسكت بالقرب من أعلى مستوى في ما يزيد عن عام، مما يقلص جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 2650.19 دولار للأونصة، بعد أن ارتفع 7.3 بالمئة في الجلسة السابقة، بعدما خفضت شركة "نورنيكل" الروسية، وهي أكبر منتج في العالم للمعدن، تقديراتها للإنتاج، مما غذى مخاوف بشأن الإمدادات.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
13:45 | 2021-03-19
13:00 | 2021-03-19
11:34 | 2021-03-19
11:00 | 2021-03-19
10:53 | 2021-03-19
10:00 | 2021-03-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website