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إقتصاد
الذهب يتراجع مع قوة الدولار
Lebanon 24
19-03-2021
|
12:00
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تراجعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الجمعة، إذ تمسك الدولار بمكاسبه التي حققها في الجلسة السابقة على خلفية ارتفاع في عوائد الخزانة الأميركية.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1733.74 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:51 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى في أسبوعين عند 1755.25 دولار أمس الخميس.
في حين وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1731.50 دولار للأونصة.
وقال ستيفن إينس، كبير إستراتيجي السوق العالمية لدى شركة "أكسي" للخدمات المالية: "الدولار يتجاوب مع ارتفاع العوائد مثلما يفعل في المعتاد، لكنه أيضا يتفاعل مع وضع أقوى للاقتصاد الأميركي الذي يبدو أنه يتحسن بوتيرة أسرع".
وأضاف: "إذا زادت قوة الاقتصاد وما زال لا يوجد تضخم، فهذا سيء للذهب".
وانتعش مؤشر الدولار من أدنى مستوى في أسبوعين، بدعم من ارتفاع العوائد التي تماسكت بالقرب من أعلى مستوى في ما يزيد عن عام، مما يقلص جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 2650.19 دولار للأونصة، بعد أن ارتفع 7.3 بالمئة في الجلسة السابقة، بعدما خفضت شركة "نورنيكل" الروسية، وهي أكبر منتج في العالم للمعدن، تقديراتها للإنتاج، مما غذى مخاوف بشأن الإمدادات.
المصدر: روسيا اليوم
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