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إقتصاد
"اليوم الحل"... حب الله: لا تدفعوا ليرة زيادة على سعر الاسمنت
Lebanon 24
19-03-2021
|
11:34
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غرد وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عماد حب الله عبر حسابه على "تويتر"، وكتب قائلا: "لا تدفعوا أي ليرة زيادة على سعر الاسمنت. اليوم الحل".
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