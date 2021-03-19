إقتصاد

"اليوم الحل"... حب الله: لا تدفعوا ليرة زيادة على سعر الاسمنت

Lebanon 24
19-03-2021 | 11:34
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غرد وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عماد حب الله عبر حسابه على "تويتر"، وكتب قائلا: "لا تدفعوا أي ليرة زيادة على سعر الاسمنت. اليوم الحل".
 
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