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إقتصاد
نحو مليار دولار في الساعة... خسائر فادحة لأغنى عشرة أشخاص في العالم
Lebanon 24
19-03-2021
|
19:00
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ذكرت مجلة "فوربس" الأميركية أن ثروة أغنى عشرة أشخاص في العالم هبطت بواقع 23.5 مليار دولار خلال يوم واحد (960 مليون دولار في الساعة) في ظل موجة بيع أسهم في البورصات.
وتكبد الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إيلون ماسك، أكبر الخسائر، حيث تراجعت ثروته بواقع 9.9 مليار دولار، إلى 162.1 مليار دولار، وبسبب ذلك تراجع ترتيبه في قائمة أغنى أغنياء العالم إلى المرتبة الثالثة، وفقا لتصنيف "فوربس".
فيما خسر برنار أرنو، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة "لويس فيتون"، نحو 525 مليون دولار، وبلغت ثورته 162.6 مليار دولار، واحتل بذلك المرتبة الثانية في قائمة أغنياء العالم.
أما جيف بيزوس، مؤسس "أمازون"، فقد تراجعت ثروته في نهاية أمس الخميس بواقع 5.7 مليار دولار، إلى 178.1 مليار دولار، وعلى الرغم من ذلك حافظ على المرتبة الأولى في القائمة.
ومن بين أغنى عشرة أشخاص في العالم، نمت ثروة المستثمر الأميركي الشهير، وارن بافيت، بمقدار 505 ملايين دولار، وجاء هذا المستثمر في المرتبة السادسة في القائمة.
المصدر: روسيا اليوم
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