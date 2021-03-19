16
o
بيروت
17
o
طرابلس
13
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
14
o
بشري
15
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
حب الله: قرار لفهمي بفتح المعامل وتصنيع الإسمنت مطلع الاسبوع المقبل
Lebanon 24
19-03-2021
|
13:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب اجتماعا حول وضع شركات الترابة حضره وزراء: الدفاع زينة عكر، الاقتصاد راوول نعمه، الداخلية محمد فهمي والصناعة عماد حب الله، ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب ورئيس لجنة الرقابة التشاركية الياس عساف.
وقال الوزير حب الله بعد اللقاء: "تناولنا مع رئيس الحكومة وضع شركات الترابة واتخذنا قرارات عدة لتأمين مادة الإسمنت للسوق، ومحاربة الاحتكار الموجود وغلاء الأسعار الذي يشكل سرقة غير مقبولة، وتم الاتفاق على إصدار وزير الداخلية قرارا بمهلة إدارية لمدة شهر، تسمح للمصانع بفتح معاملها وتصنيع مادة الإسمنت من ضمن الشروط التي وضعت من قبل اللجنة، لإعطاء الوقت لاستكمال آلية الرقابة. ووعدت الشركات بإنهاء التفاهمات مطلع الأسبوع المقبل والتوقيع مع لجنة الرقابة التشاركية.
أضاف: "تم البحث مع وزيري الاقتصاد والصناعة بالأسعار مع المعنيين، على أن يعود إلى اللجنة التشاركية لتأمين الأسعار بشكل معقول، وتأمين فتح المصانع بشكل دائم. أتمنى على المصانع الالتزام بدءا من نهار الإثنين وفتح أبوابها لتأمين المواد للسوق اللبنانية والمحافظة على القدرة الشرائية، وسيتم ملاحقة المخالفين من قبل الجهات المختصة الوزارية والأمنية".
تابع
الأكثر قراءة
بيان هام من الأمن العام.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان هام من الأمن العام.. هذا ما جاء فيه
20:00 | 2021-03-18
18/03/2021 08:00:13
Lebanon 24
Lebanon 24
إنخفاض إضافي.. كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
Lebanon 24
إنخفاض إضافي.. كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
16:51 | 2021-03-19
19/03/2021 04:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انخفاضه السريع أمس.. هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
بعد انخفاضه السريع أمس.. هكذا افتتح الدولار في السوق الموازية
08:48 | 2021-03-19
19/03/2021 08:48:08
Lebanon 24
Lebanon 24
كلام كبير تبلغه مصرف لبنان عن الدولار: "لن نبقى ساكتين"
Lebanon 24
كلام كبير تبلغه مصرف لبنان عن الدولار: "لن نبقى ساكتين"
06:30 | 2021-03-19
19/03/2021 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟
Lebanon 24
كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟
22:38 | 2021-03-18
18/03/2021 10:38:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
19:00 | 2021-03-19
نحو مليار دولار في الساعة... خسائر فادحة لأغنى عشرة أشخاص في العالم
16:51 | 2021-03-19
إنخفاض إضافي.. كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
16:20 | 2021-03-19
مديرية النفط تكشف كميات استهلاك مادتي البنزين والمازوت قبل التعبئة وبعدها
16:03 | 2021-03-19
إطلاق "الصناعة بتدعم لبنان".. عبد الصمد: الهدف خلق فرص عمل لكل العاملين
16:00 | 2021-03-19
هل بيعت الموانئ أو المطارات المصرية لجهات أجنبية؟
15:42 | 2021-03-19
بعد شرائه بـ4.5 مليون دولار.. ترامب جونيور يبيع قصره بمبلغ خيالي (صور)
فيديو
إلى محبّي أجهزة "آبل".. جيل جديد من حواسب "iPad" بانتظاركم!
Lebanon 24
إلى محبّي أجهزة "آبل".. جيل جديد من حواسب "iPad" بانتظاركم!
18:00 | 2021-03-19
19/03/2021 19:18:38
Lebanon 24
Lebanon 24
صاروخ يعيد البشر للقمر بعد غياب نصف قرن (فيديو)
Lebanon 24
صاروخ يعيد البشر للقمر بعد غياب نصف قرن (فيديو)
09:00 | 2021-03-19
19/03/2021 19:18:38
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "Kensington" تكشف عن منصّة بإمكانيات مميّزة لأجهزة "آيباد"! (فيديو)
Lebanon 24
شركة "Kensington" تكشف عن منصّة بإمكانيات مميّزة لأجهزة "آيباد"! (فيديو)
21:00 | 2021-03-18
19/03/2021 19:18:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact