بعد شرائه بـ4.5 مليون دولار.. ترامب جونيور يبيع قصره بمبلغ خيالي (صور)

حقق دونالد ترامب جونيور (الأبن) ربحا كبيرا قدره 3.6 مليون دولار، بعد أن باع قصره الهامبتونز، مقابل 8.14 مليون دولار، بعد أقل من عامين من شرائه مقابل 4.495 مليون دولار.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن ترامب جونيور وصديقته كيمبرلي جيلفويل سينضمان إلى أفراد عائلة ترامب، في فلوريدا.

وبحسب صحيفة "نيويورك بوست"، لم يتم إدراج بيع منزل هامبتنز علنا، لذلك جرى بيعه بسرعة، ولم يتم الكشف عن هوية مشتري العقار.