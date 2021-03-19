مديرية النفط تكشف كميات استهلاك مادتي البنزين والمازوت قبل التعبئة وبعدها

أعلنت المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه في بيان، أنه "يهم المديرية حرصا على مبدأ الشفافية، ان تضع بتصرف الرأي العام المعلومات الصحيحة المتعلقة بكميات استهلاك مادتي البنزين والمازوت في شهر كانون الأول 2020 وبين فترة التعبئة العامة أي شهري كانون الثاني وشباط 2021، فان الكميات المباعة من مادتي البنزين والديزل اويل، بلغت كالآتي:

* تسليمات بنزين 95 أوكتان:

- في شهر كانون اول 2020 تم توزيع 143 الف طن متري بينما في كانون الثاني 2021 بلغت المبيعات 98 الف طن متري أي بإنخفاض حوالي 31.4% من الاستهلاك، في شهر شباط 2021 تم توزيع 115 الف طن متري أي بانخفاض حوالى 19.6% عن شهر كانون اول 2020.

* تسليمات الديزل اويل:

- في شهر كانون اول 2020 تم توزيع 275 الف طن متري، بينما في كانون الثاني 2021 بلغت المبيعات 235 الف طن متري أي بإنخفاض حوالى 14.5% من الاستهلاك، وفي شهر شباط 2021 بلغت المبيعات 188 الف طن متري أي انخفاض حوالى 31.6% عن شهر كانون اول 2020".

وأكد البيان "إلتزام المديرية بنهج الارقام ولغتها والتي تستند الى وقائع، مع تأكيد مبدأ حق الوصول الى المعلومات، ومع سعي المديرية الدائم لوضع المعلومات الصحيحة بتصرف الرأي العام".