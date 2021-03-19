إنخفاض إضافي.. كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟

سجّل سعر صرف الدولار، عصر اليوم الجمعة، انخفاضاً إضافياً في السوق الموازية إذ تراوحت التسعيرة ما بين 10100-10200 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان سجل صباحاً ما بين "11200 - 11400" ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.