بيان من "السياحة" بشأن إعادة فتح المطاعم.. هذا ما جاء فيه

أعلنت وزارة السياحة في بيان، عن شروط إعادة فتح المؤسسات المطعمية للمرحلة الأولى المقبلة، وذلك بناءً على القرار الصادر عن اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث، وهي:



في الباحات الداخلية:

تأمين التهوئة المستمرة في المؤسسة من خلال نظام التهوئة مع فتح الباب الرئيس للمؤسسة وكل الواجهات المتوفرة مفتوحة

• القدرة الاستيعابية 50%

• ترك مسافة مترين بين الطاولات

• إذا كانت مساحة صالة المؤسسة صغيرة، يجب ترك مسافة متر ونصف بين الطاولات مع وضع فاصل plexy بين الطاولات

• تفتح المؤسسات حتى الساعة السابعة (7) مساءً

• إجراء فحوص pcr دورية لكل الموظفين والعاملين الذين يحتكون مع الرواد في المؤسسة

• تأمين الحجز المسبق للروّاد في كل المؤسسات، يُمنع الـwalk-in والإكتظاظ على مدخل المؤسسة وخارجها

• يُسمح بالجلوس لـ 6 أشخاص كحد أقصى على الطاولة نفسها

• إقفال المؤسسة بالشمع الأحمر عند أي مخالفة



في الباحات الخارجية: تأمين التهوئة المستمرة في المؤسسة من خلال نظام التهوئة مع فتح الباب الرئيس للمؤسسة وكل الواجهات المتوفرة مفتوحةالقدرة الاستيعابية 50%ترك مسافة مترين بين الطاولاتإذا كانت مساحة صالة المؤسسة صغيرة، يجب ترك مسافة متر ونصف بين الطاولات مع وضع فاصل plexy بين الطاولاتتفتح المؤسسات حتى الساعة السابعة (7) مساءًإجراء فحوص pcr دورية لكل الموظفين والعاملين الذين يحتكون مع الرواد في المؤسسةتأمين الحجز المسبق للروّاد في كل المؤسسات، يُمنع الـwalk-in والإكتظاظ على مدخل المؤسسة وخارجهايُسمح بالجلوس لـ 6 أشخاص كحد أقصى على الطاولة نفسهاإقفال المؤسسة بالشمع الأحمر عند أي مخالفة

• القدرة الاستيعابية 75%

• ترك مسافة مترين بين الطاولات

• يُسمح بالجلوس لـ 6 أشخاص كحد أقصى على الطاولة نفسها

• إقفال المؤسسة بالشمع الأحمر عند أي مخالفة