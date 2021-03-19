إقتصاد

بيان من "السياحة" بشأن إعادة فتح المطاعم.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
19-03-2021 | 19:14
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أعلنت وزارة السياحة في بيان، عن شروط إعادة فتح المؤسسات المطعمية للمرحلة الأولى المقبلة، وذلك بناءً على القرار الصادر عن اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث، وهي:

في الباحات الداخلية:
تأمين التهوئة المستمرة في المؤسسة من خلال نظام التهوئة مع فتح الباب الرئيس للمؤسسة وكل الواجهات المتوفرة مفتوحة
القدرة الاستيعابية 50%
ترك مسافة مترين بين الطاولات 
إذا كانت مساحة صالة المؤسسة صغيرة، يجب ترك مسافة متر ونصف بين الطاولات مع وضع فاصل plexy بين الطاولات 
تفتح المؤسسات حتى الساعة السابعة (7) مساءً
إجراء فحوص pcr دورية لكل الموظفين والعاملين الذين يحتكون مع الرواد في المؤسسة
تأمين الحجز المسبق للروّاد في كل المؤسسات، يُمنع الـwalk-in والإكتظاظ على مدخل المؤسسة وخارجها
يُسمح بالجلوس لـ 6 أشخاص كحد أقصى على الطاولة نفسها 
إقفال المؤسسة بالشمع الأحمر عند أي مخالفة 

في الباحات الخارجية:
القدرة الاستيعابية 75%
ترك مسافة مترين بين الطاولات 
يُسمح بالجلوس لـ 6 أشخاص كحد أقصى على الطاولة نفسها 
إقفال المؤسسة بالشمع الأحمر عند أي مخالفة
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