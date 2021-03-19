إقتصاد

الدولار يرتفع مجدداً في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم

Lebanon 24
19-03-2021 | 22:05
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سجّل سعر صرف الدولار، مساء اليوم الجمعة، ارتفاعاً جديداً في السوق الموازية، إذ تراوحت ما بين 11700 و 11800 ليرة لبنانية. 
 
 
يشار إلى أنّ سعر الدولار تراوح عصر اليوم ما بين 10100 و 10200 ليرة لبنانية.
 
 

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