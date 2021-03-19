الدولار يرتفع مجدداً في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم

سجّل سعر صرف الدولار، مساء اليوم الجمعة، ارتفاعاً جديداً في السوق الموازية، إذ تراوحت ما بين 11700 و 11800 ليرة لبنانية.

يشار إلى أنّ سعر الدولار تراوح عصر اليوم ما بين 10100 و 10200 ليرة لبنانية.



