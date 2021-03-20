التجارة في لبنان على حافة الانهيار... الدولار وكورونا قلبا الموازين

تسبب الانهيار القياسي لقيمة الليرة اللبنانية في انهيار محال الـ"وان دولار" نظرا إلى عدم قدرة التجار على استيراد البضائع بالعملة الصعبة.
ويواجه لبنان منذ آب الماضي شغورا حكوميا وأزمات سياسية واقتصادية ومالية تشابكت مع المعيشية والصحية فأدت إلى تفاقم الفقر والبطالة والتضخم المالي وانهيار العملة وسط تراجع متسارع في احتياطي النقد الأجنبي منذ كانون الاول 2019.
وأكد مسؤول قسم المراقبة في مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بمحافظة النبطية حسن سبليني أن ظاهرة متاجر "وان دولار" وصلت إلى حد الأفول في أسواق جنوب لبنان.
وأشار سبليني إلى أن آخر إحصاء في الجنوب يشير إلى تعثر أو إقفال حوالي 57 في المئة من هذه المحال.
واعتبر سبليني أن ارتفاع الدولار الأميركي الجنوني وعدم قدرة التجار على استيراد البضائع بالعملة الصعبة وتدني الدخل الفردي والبطالة قد أثرت كلها سلبا على متاجر “وان دولار” وعلى القطاع التجاري بشكل عام في لبنان.
وأشارت مدرسة مادة الاقتصاد في معهد النبطية الفني فاطمة محيو إلى أن تداعيات الأزمة الاقتصادية وكارثة انفجار مرفأ بيروت وتفشي فايروس كورونا فرضت كلها على اللبنانيين نمطا جديدا في طريقة عيشهم.
وأضافت "تخلى اللبنانيون عن الكثير من عاداتهم التي عرفوها في الماضي القريب، وأُجبروا على الاكتفاء بالضروريات كي يتمكنوا من العيش مع ازدياد إقفال المؤسسات وارتفاع نسبة البطالة".
وقالت إن "تعثر متاجر وان دولار جاء في سياق التدهور الاقتصادي الذي ضرب كافة المصالح في لبنان، جعل من المستحيل أن تصمد هذه المحال في ظل ارتفاع الدولار مع الفقر الذي طال مختلف شرائح المجتمع اللبناني".
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