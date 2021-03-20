إقتصاد

هذه خريطة الحل للأزمة الاقتصادية والمالية

Lebanon 24
20-03-2021 | 07:15
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قال الباحث المالي والاقتصادي نسيب غبريل لـ"الأنباء" ان الحل للخروج من الأزمة يبدأ بوقف تهريب السلع المدعومة كالبنزين والمازوت والدواء والطحين"، متحدثا عن أن قيمة الدعم السنوي 5 مليارات دولار، مطالبا بتعديل آلية الدعم لتستهدف فقط العائلات الفقيرة والمحتاجة بينما الآلية المعتمدة الية تدعم التاجر والمهرّب.

ولفت إلى أن الحل على المدى القصير "يبدأ بتشكيل حكومة تضخ برنامجا اصلاحيا يتضمن اعادة هيكلة القطاع العام ومعالجة الوضع النقدي والمعيشي ثم معاودة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للوصول الى البرنامج الإصلاحي المطلوب والاتفاق على برنامج إصلاحي يعيد الثقة بلبنان، وبعد 3 أشهر من ذلك يبدأ صندوق النقد بضخ السيولة"، مشيرا الى أنه "لدينا 3 أسعار للدولار، فالاقتراض من صندوق النقد قد يؤدي الى توحيد أسعار الصرف وحل هذا المسار يتوقف على تشكيل الحكومة"، مطالبا بموازاة ذلك بوضع خطة شاملة لترشيد الدعم.
المصدر: الأنباء
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