17
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
17
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
16
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
هذه خريطة الحل للأزمة الاقتصادية والمالية
Lebanon 24
20-03-2021
|
07:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الباحث المالي والاقتصادي نسيب غبريل لـ"الأنباء" ان الحل للخروج من الأزمة يبدأ بوقف تهريب السلع المدعومة كالبنزين والمازوت والدواء والطحين"، متحدثا عن أن قيمة الدعم السنوي 5 مليارات دولار، مطالبا بتعديل آلية الدعم لتستهدف فقط العائلات الفقيرة والمحتاجة بينما الآلية المعتمدة الية تدعم التاجر والمهرّب.
ولفت إلى أن الحل على المدى القصير "يبدأ بتشكيل حكومة تضخ برنامجا اصلاحيا يتضمن اعادة هيكلة القطاع العام ومعالجة الوضع النقدي والمعيشي ثم معاودة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للوصول الى البرنامج الإصلاحي المطلوب والاتفاق على برنامج إصلاحي يعيد الثقة بلبنان، وبعد 3 أشهر من ذلك يبدأ صندوق النقد بضخ السيولة"، مشيرا الى أنه "لدينا 3 أسعار للدولار، فالاقتراض من صندوق النقد قد يؤدي الى توحيد أسعار الصرف وحل هذا المسار يتوقف على تشكيل الحكومة"، مطالبا بموازاة ذلك بوضع خطة شاملة لترشيد الدعم.
المصدر:
الأنباء
تابع
الأكثر قراءة
إنخفاض إضافي.. كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
Lebanon 24
إنخفاض إضافي.. كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
16:51 | 2021-03-19
19/03/2021 04:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"رانجات سوداء" ستغزو طريق بيروت باتجاه الجنوب.. ما القصة؟
Lebanon 24
"رانجات سوداء" ستغزو طريق بيروت باتجاه الجنوب.. ما القصة؟
20:40 | 2021-03-19
19/03/2021 08:40:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع مجدداً في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار يرتفع مجدداً في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
22:05 | 2021-03-19
19/03/2021 10:05:21
Lebanon 24
Lebanon 24
عون غاضب من الحريري بسبب هذه المسألة تحديدا
Lebanon 24
عون غاضب من الحريري بسبب هذه المسألة تحديدا
17:39 | 2021-03-19
19/03/2021 05:39:47
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ماغي فرح للأشهر المقبلة.. هذا ما ينتظرنا (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ماغي فرح للأشهر المقبلة.. هذا ما ينتظرنا (فيديو)
21:24 | 2021-03-19
19/03/2021 09:24:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
09:00 | 2021-03-20
بعد أشهر من تعيينه.. أردوغان يقيل رئيس المصرف المركزي التركي!
08:57 | 2021-03-20
إليكم التسعيرة الصباحية لسعر صرف الدولار في السوق الموازية
06:47 | 2021-03-20
خبير اقتصادي: هل سيتدخل مصرف لبنان لضبط السوق باموال المودعين؟
06:42 | 2021-03-20
سيتخطى سعر الصفيحة الـ 100 ألف.. لهيب البنزين سيحرق "أخضر" الأسعار!
06:31 | 2021-03-20
التجارة في لبنان على حافة الانهيار... الدولار وكورونا قلبا الموازين
06:11 | 2021-03-20
هذه شروط نجاح قرار مصرف لبنان عن المنصة الالكترونية
فيديو
السيسي يلتقي المواطنين.. ويعد سيدة بتحقيق مطالبها (فيديو)
Lebanon 24
السيسي يلتقي المواطنين.. ويعد سيدة بتحقيق مطالبها (فيديو)
09:30 | 2021-03-20
20/03/2021 09:53:21
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت الوعي.. جوزيف عطية يروي تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة ريم غزالي (فيديو)
Lebanon 24
فقدت الوعي.. جوزيف عطية يروي تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة ريم غزالي (فيديو)
09:00 | 2021-03-20
20/03/2021 09:53:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"آبل" قد تدخل عالم الهواتف القابلة للطيّ.. هكذا سيكون شكلها! (فيديو)
Lebanon 24
"آبل" قد تدخل عالم الهواتف القابلة للطيّ.. هكذا سيكون شكلها! (فيديو)
09:00 | 2021-03-20
20/03/2021 09:53:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact