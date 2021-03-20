إقتصاد

بعد أشهر من تعيينه.. أردوغان يقيل رئيس المصرف المركزي التركي!

Lebanon 24
20-03-2021 | 09:00
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أصدر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ليل الجمعة - السبت، مرسوماً رئاسياً ينصّ على إقالة رئيس المصرف المركزي، ناجي إقبال، من منصبه بعد أشهر من تعيينه في تشرين الثاني من العام الماضي، وتعيين شهاب قافجي أوغلو خلفاً له. 


ويأتي هذا الإجراء بعد أن قرر المصرف المركزي التركي، يوم الخميس، رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس من 17% إلى 19%.

وبعد هذه الخطوة المفاجئة انخفض سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة التركية بنسبة تتراوح بين 1.5% و2% إلى حوالي 7.35، بينما كانت توقعات السوق تشير إلى رفع الفائدة بـ100 نقطة أساس فقط.

وتولى إقبال منصب رئيس المصرف المركزي التركي في تشرين الثاني 2020 بعد أن أقال أردوغان سلفه، مراد أويسال، على خلفية الهبوط الحاد لليرة الوطنية.

وهذه المرة هي الثالثة منذ العام 2019 التي يقيل فيها أردوغان رئيس المصرف المركزي.
المصدر: روسيا اليوم
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