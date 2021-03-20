تراجع إضافي بسعر الدولار.. هكذا افتتح اليوم في السوق الموازية

تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازية ظهر السبت ليتراوح ما بين 11500 و11700 ليرة لكل دولار أميركي.

وجرى التداول صباحا بسعر لصرف الدولار يتراوح بين 11700 و11800 ليرة لكل دولار أميركي.

وكان حاكم مصرف لبنان ابلغ رئيس الجمهورية ميشال عون أمس ان المصرف المركزي قرر اطلاق العمل بالمنصة الالكترونية العائدة له بحيث تصبح هي المرجع الاساسي للسعر الحقيقي للسوق. ويتضمن قرار مصرف لبنان ايضا السماح للمصارف ابتداء من الاسبوع المقبل، بالتداول في العملات مثل الصرافين الشرعيين وتسجيل العمليات بالسعر الحقيقي على المنصة، على أن تتابع لجنة الرقابة على المصارف حسن سير العمل.