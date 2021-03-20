إقتصاد

ماسك: كنت أغلقت شركة "تسلا" في هذه الحالة!

Lebanon 24
20-03-2021 | 13:00
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علق الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" للسيارات الكهربائية، على أنباء أفادت بأن الجيش الصيني منع سيارات "تسلا" من دخول منشآته.

وقال ماسك أمام منتدى صيني بارز خلال نقاش عبر الإنترنت: "هناك حافز قوي جداً لنحافظ جيداً على سرية أي معلومات". وأضاف: "لو استُخدمت سيارات "تسلا" في التجسس في الصين أو أي مكان، لكانت الشركة قد أُغلقت"، بحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن وكالة "رويترز". 
 
وكانت وكالة "رويترز" قالت نقلاً عن مصادرها إنّ الجيش الصيني منع سيارات "تسلا" من دخول مجمعاته، وعزا القرار إلى مخاوف أمنية من كاميرات مثبتة في السيارات.

وظهرت هذه القيود على السطح في الوقت الذي يعقد فيه دبلوماسيون صينيون وأميركيون كبار اجتماعا محتدماً في ولاية ألاسكا، وذلك في أول محادثات مباشرة بين البلدين منذ تولي الرئيس الأميركي جو بايدن منصبه في كانون الثاني.

وفي تصريحاته أمام "منتدى تنمية الصين"، دعا ماسك إلى المزيد من الثقة المتبادلة بين أكبر اقتصادين في العالم.

المصدر: روسيا اليوم
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