المركزي الروسي يرفع سعر الفائدة الرئيسي

قرر البنك المركزي الروسي خلال اجتماع مجلس إدارته رفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ كانون الاول 2018، كذلك ألمح المركزي إلى احتمال زيادتها مرة أخرى قي المستقبل.

وقرر المركزي الروسي رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، إلى 4.5% سنويا، وعزا المركزي قراره لوجود مخاطر متعلقة بالتضخم.

وجاء في بيان صدر عن البنك: "قرر مجلس إدارة بنك روسيا رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، حيث أن معدل نمو أسعار المستهلكين في الربع الأول من 2021 جاء أعلى من التوقعات".

في الوقت نفسه أقر المركزي الروسي بإمكانية تنفيذ زيادة أخرى في سعر الفائدة الرئيسي في الاجتماعات المقبلة لمجلس إدارته. ومن المقرر عقد الاجتماع القادم للمجلس في 23 أبريل 2021.

وفي سوق العملات، تراجع سعر صرف الدولار واليورو أمام الروبل الروسي عقب قرار المركزي، حيث انخفض سعر صرف الدولار بواقع 26 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 74.04 روبل، فيما تراجع سعر صرف اليورو بواقع 52 كوبيكا إلى 88.10 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو