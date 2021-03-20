إقتصاد

مصر.. تعليق رسمي على تقارير "رفع أسعار السلع الغذائية"

Lebanon 24
20-03-2021 | 18:00
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علّق مجلس الوزراء المصري على التقارير التي تحدثت عن رفع أسعار السلع الغذائية بالأسواق، بالتزامن مع زيادة الرواتب والمعاشات.

وقال مجلس الوزراء المصري على صفحته في موقع فيسبوك، إنه "انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن رفع أسعار السلع الغذائية بالأسواق، بالتزامن مع زيادة الرواتب والمعاشات"، لافتا إلى أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأضاف أن الوزارة نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لرفع أسعار السلع الغذائية بالأسواق، مشيرة إلى استقرار أسعار كافة السلع الغذائية بالأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، مع توافر مخزون استراتيجي منها يكفي لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أشهر.

كما شددت على شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق، لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

المصدر: سكاي نيوز
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