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إقتصاد
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
Lebanon 24
20-03-2021
|
17:43
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تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية، عصر اليوم السبت، ما بين 10900 ليرة لبنانية للبيع، و11000 ليرة للشراء.
المصدر:
VDLnews
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