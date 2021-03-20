إقتصاد

كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟

Lebanon 24
20-03-2021 | 17:43
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تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية، عصر اليوم السبت، ما بين 10900 ليرة لبنانية للبيع، و11000 ليرة للشراء.
 
 
المصدر: VDLnews
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