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إقتصاد
ارتفاع طفيف للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
20-03-2021
|
22:40
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سجل سعر الدولار ارتفاعاً طفيفاً في السوق الموازية، إذ تراوح بين 11050 و 11150 ليرة لبنانية.
يُشار إلى أن سعر الدولار تراوح عصراً بين
10900 و 11000 ليرة لبنانية.
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