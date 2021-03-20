إقتصاد

ارتفاع طفيف للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم

Lebanon 24
20-03-2021 | 22:40
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سجل سعر الدولار ارتفاعاً طفيفاً في السوق الموازية، إذ تراوح بين 11050 و 11150 ليرة لبنانية. 
 
يُشار إلى أن سعر الدولار تراوح عصراً بين 10900 و 11000 ليرة لبنانية. 
 
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