إقتصاد

متى يجب الاحتفاظ بالدولار أو التخلي عنه؟

Lebanon 24
21-03-2021 | 09:00
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قال خبراء في عالم المال والاقتصاد إنه في ضوء تقلبات الدولار، يجب عدم الاحتفاظ بجميع المدخرات بعملة واحدة، من أجل تقليل المخاطر.

وقال إدوارد بوغروف، الشريك الإداري لشركة "GLS INVEST": "هل يتعين التخلص من الدولار الآن، أم أنه من الضروري الانتظار لترى الموقف.. القاعدة الذهبية للمستثمر هي عدم الاحتفاظ بجميع المدخرات بعملة واحدة، بغض النظر عن مدى سيولتها". 

في الوقت نفسه، نصح الخبير الروسي، من أجل تقليل المخاطر، بعدم اعتماد جميع الأموال بالدولار بالكامل، وترك ثلث الأصول بالدولار، والثلث الآخر باليورو، والباقي 40٪ بالروبل.

ووفقا للخبير، لا ينبغي للمرء أن يتوقع انخفاضا حادا في قيمة الدولار.
 
من جهته قال ماكسيم ماركوف، الأستاذ المساعد في قسم الأسواق المالية في جامعة بليخانوف الروسية للاقتصاد، لوكالة "برايم": "سعر صرف الدولار يشهد تقلبات كبيرة بشكل عام في السنوات الأخيرة. لذلك يجب ألا تتوقع تحسين رفاهيتك من خلال استثمار أموالك الحالية فيه".

ووفقا له، فإن ديناميكيات سعر صرف الدولار على المدى القصير لا يمكن التنبؤ بها على الإطلاق، ويمكن أن تنمو، ويمكن أن تنخفض. لذلك من الأفضل الاحتفاظ بالمال بالعملة التي تنفقها بها.
 
المصدر: روسيا اليوم
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