22
o
بيروت
23
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
20
o
بعلبك
21
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
متى يجب الاحتفاظ بالدولار أو التخلي عنه؟
Lebanon 24
21-03-2021
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال خبراء في عالم المال والاقتصاد إنه في ضوء تقلبات الدولار، يجب عدم الاحتفاظ بجميع المدخرات بعملة واحدة، من أجل تقليل المخاطر.
وقال إدوارد بوغروف، الشريك الإداري لشركة "GLS INVEST": "هل يتعين التخلص من الدولار الآن، أم أنه من الضروري الانتظار لترى الموقف.. القاعدة الذهبية للمستثمر هي عدم الاحتفاظ بجميع المدخرات بعملة واحدة، بغض النظر عن مدى سيولتها".
في الوقت نفسه، نصح الخبير الروسي، من أجل تقليل المخاطر، بعدم اعتماد جميع الأموال بالدولار بالكامل، وترك ثلث الأصول بالدولار، والثلث الآخر باليورو، والباقي 40٪ بالروبل.
ووفقا للخبير، لا ينبغي للمرء أن يتوقع انخفاضا حادا في قيمة الدولار.
من جهته قال ماكسيم ماركوف، الأستاذ المساعد في قسم الأسواق المالية في جامعة بليخانوف الروسية للاقتصاد، لوكالة "برايم": "سعر صرف الدولار يشهد تقلبات كبيرة بشكل عام في السنوات الأخيرة. لذلك يجب ألا تتوقع تحسين رفاهيتك من خلال استثمار أموالك الحالية فيه".
ووفقا له، فإن ديناميكيات سعر صرف الدولار على المدى القصير لا يمكن التنبؤ بها على الإطلاق، ويمكن أن تنمو، ويمكن أن تنخفض. لذلك من الأفضل الاحتفاظ بالمال بالعملة التي تنفقها بها.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
خبر هام بشأن سعر الدولار.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
خبر هام بشأن سعر الدولار.. إليكم التفاصيل
20:28 | 2021-03-20
20/03/2021 08:28:25
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جوي آتِ من إيطاليا.. الطقس يتحول بهذا الموعد فاستعدوا!
Lebanon 24
منخفض جوي آتِ من إيطاليا.. الطقس يتحول بهذا الموعد فاستعدوا!
12:14 | 2021-03-20
20/03/2021 12:14:22
Lebanon 24
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
17:43 | 2021-03-20
20/03/2021 05:43:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب في عكار.. وطوافة للجيش تنقله الى بيروت
Lebanon 24
أصيب في عكار.. وطوافة للجيش تنقله الى بيروت
19:57 | 2021-03-20
20/03/2021 07:57:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع طفيف للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
ارتفاع طفيف للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
22:40 | 2021-03-20
20/03/2021 10:40:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
12:00 | 2021-03-21
منصّة جديدة للدولار في مصرف لبنان: المصارف تحوّلت إلى صرّافين ودولار لبنان بخمسة أسعار
11:30 | 2021-03-21
إذا كنت تفكر بالعمل في قطر.. هذه قيمة الحد الأدنى للأجور بالدولار
10:30 | 2021-03-21
"مغارة علي بابا الكهربائية" مفتوحة على مصراعيها... Lebanoff شعار المرحلة المقبلة
10:18 | 2021-03-21
بالأرقام.. "أرامكو" تعلن تراجع أرباحها الصافية 44.4%
09:37 | 2021-03-21
إليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الأحد
09:30 | 2021-03-21
توقعات سعيدة.. هذا مصير الاقتصاد العالمي بعد كورونا
فيديو
إلهام شاهين تكشف أسرار زيجاتها: هذه النجمة تسببت بطلاقي.. ووجدت زوجي في غرفتها (فيديو)
Lebanon 24
إلهام شاهين تكشف أسرار زيجاتها: هذه النجمة تسببت بطلاقي.. ووجدت زوجي في غرفتها (فيديو)
18:00 | 2021-03-20
21/03/2021 12:03:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الكاميرا تضبط مذيعاً بموقف محرج.. شاهدوا ردّة فعله! (فيديو)
Lebanon 24
الكاميرا تضبط مذيعاً بموقف محرج.. شاهدوا ردّة فعله! (فيديو)
15:00 | 2021-03-20
21/03/2021 12:03:42
Lebanon 24
Lebanon 24
السيسي يلتقي المواطنين.. ويعد سيدة بتحقيق مطالبها (فيديو)
Lebanon 24
السيسي يلتقي المواطنين.. ويعد سيدة بتحقيق مطالبها (فيديو)
09:30 | 2021-03-20
21/03/2021 12:03:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact