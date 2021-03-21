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إقتصاد
إليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الأحد
Lebanon 24
21-03-2021
|
09:37
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يتم التداول صباح اليوم الأحد في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين "10850 - 11050" ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، وفق ما أفاد موقع ياصور.
المصدر: ياصور
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