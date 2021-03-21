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إقتصاد
بالأرقام.. "أرامكو" تعلن تراجع أرباحها الصافية 44.4%
Lebanon 24
21-03-2021
|
10:18
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أعلنت مجموعة أرامكو السعودية العملاقة للطاقة اليوم الأحد أنها حققت في 2020 أرباحا صافية بلغت 41 مليار يورو (49 مليار دولار)، بتراجع نسبته 44.4% عن أرباح العام السابق، بسبب انخفاض أسعار النفط الخام مع تراجع الطلب العالمي بسبب وباء كورونا.
وقالت المجموعة السعودية في بيان إنها "حققت صافي دخل بلغ 184 مليار ريال سعودي" مقابل 88.2 مليار دولار في السنة السابقة.
وأعلنت شركة النفط الوطنية أنها تتوقع خفض الإنفاق الرأسمالي بعد انخفاض الأرباح، وقلصت الشركة توقعات الإنفاق إلى حوالي 35 مليار دولار من نطاق بين 40 و45 مليار دولار سابقا، وفقا لإفصاح للبورصة.
وتوقع المحللون أن يبلغ صافي الربح 186.1 مليار ريال في 2020، وفقا لمتوسط التقديرات على "رفينيتيف أيكون"، بحسب رويترز.
وأعلنت أرامكو عن توزيعات نقدية بقيمة 75 مليار دولار للعام 2020 وأشارت إلى أنها تلحظ تحسنا في الطلب على النفط.
وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي للشركة "بنظرة مستقبلية، تسير إستراتيجيتنا طويلة الأجل على المسار الصحيح نحو تحسين محفظتنا في أعمال النفط والغاز. وفي ظل التحسن الذي تشهده بيئة السوق، هناك زيادة في الطلب في آسيا مع وجود مؤشرات تحسن في أماكن أخرى".
المصدر: الحرة
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