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إقتصاد
بلد عربي يعفي مواطني 37 دولة من تأشيرة الدخول
Lebanon 24
21-03-2021
|
13:00
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أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، إعفاء مواطني 37 دولة من تأشيرة الدخول إلى العراق، فيما اعتبرت القرار دفعا باتجاه "تنشيط الاستثمار".
وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا، في تصريح صحفي، إن "قرار الحكومة العراقية بإعفاء مواطني 37 دولة من تأشيرة سمات الدخول إلى العراق، قرار جريء جدا ويأتي لتنشيط الاستثمار ودعم الاقتصاد العراقي، وبدأ العمل به منذ الخامس عشر من آذار الحالي".
وأضاف، أن "القرار شمل رجال الأعمال والشركات من دول مجلس الأمن دائمة العضوية ودول الاتحاد الاوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وكندا واستراليا ونيوزيلندا وسويسرا، مقابل دفع رسوم سمات الدخول البالغة 75 دولارا لمدة شهرين".
وتابع المحنا: "سيخضع المشمولون بهذا القرار إلى جميع الإجراءات الصحية الوقائية من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة، وإجراء الفحوص الخاصة بجائحة كورونا".
ويسعى العراق إلى جذب المستثمرين وتسهيل عملية دخولهم إلى أراضيه من خلال إعفاء مواطني بعض الدول من سمات الدخول، بعدما كانت سمة الدخول إلى الأراضي العراقية تحتاج إلى موافقات تأخذ وقتا طويلا، وربما لا تصدر في الكثير من الأحيان.
المصدر:
وكالات
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