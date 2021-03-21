إقامة للعمل افتراضية في الامارات

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، عن استحداث تصريح إقامة للعمل الافتراضي، والتي يمكن بموجبها لأي موظف في أي مكان في العالم الإقامة في البلاد حتى لو لم تكن شركته موجودة داخل دولة الإمارات.وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي:"ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن.. أقررنا خلاله استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي.. حيث يمكن لأي موظف في أي مكان في العالم الإقامة في دولة الإمارات لممارسة عمله عن بعد حتى لو لم تكن شركته موجودة في الدولة عبر هذا النوع من الإقامة".وأضاف: "مع تقنيات العمل عن بعد اليوم نوفر فرصة للجميع للعيش في أجمل وآمن مدن العالم.. بالإضافة لذلك أقررنا اليوم اعتماد تأشيرات سياحية متعددة الدخول لكافة الجنسيات.. الإمارات عاصمة اقتصادية عالمية.. وجميع قراراتنا ستكون مبنية على هذه الرؤية".