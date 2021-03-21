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إقتصاد
ارتفاع طفيف.. إليكم سعر الدولار مساء اليوم
Lebanon 24
21-03-2021
|
22:52
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أقفل سعر صرف الدولار عند سعر تراوح بين 10950 ليرة لبنانية و 11050 ليرة لبنانية.
وكان سعر الدولار تراوح صباحاً ما بين 10850 و 11050 ليرة لبنانية.
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