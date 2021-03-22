ملف إبطال التمديد لـ"سوليدير" في "شورى الدولة".. ماذا في التفاصيل؟

كتبت رلى ابراهيم في"الاخبار": رأت المستشار المقرّر في مجلس شورى الدولة، القاضية ريتا كرم. وبناءً عليه، وجوب إبطال المرسوم الرقم 15909 الصادر بتاريخ 12/09/2005 والمتضمن تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي لشركة سوليدير، على اعتبار أن هذا المرسوم غير قانوني، ووجوب التقيّد بعمر الشركة الرئيسي الذي يفترض أن يكون انتهى في عام 2019». قرار كرم جاء بناءً على مراجعة من صاحب فندق السان جورج فادي خوري بصفته أحد الذين اعتدت سوليدير على أملاكهم وحاولت الاستيلاء عليها، إذ يخوض خوري مذّاك معاركَ قانونية مع الشركة عبر دعاوى مُقدمة إلى مجلس شورى الدولة.تقرير المستشار المقرّر في الغرفة الأولى ريتا كرم ليس حكماً مبرماً بل هو تقرير أولي يستوجب صدور آخر نهائي للبتّ في الحكم. 4 أشهر مرّت على هذا التقرير، من دون أن يكون قد صدر قرار نهائي عن مجلس شورى الدولة. ما استجدّ أخيراً هو نقل رئيس «الشورى»، القاضي فادي الياس، الملف من يد الغرفة الأولى التي يترأّسها بنفسه (كرم هي أحد المستشارين)، إلى مجلس القضايا (يرأسه الياس أيضاً) المؤلَّف من رؤساء غرف مجلس الشورى وثلاثة مستشارين يختارهم رئيس المجلس في بداية كل سنة قضائية. وتصدر القرارات بالتصويت.متابعون للقضية يضعون عدة علامات استفهام حول تحييد القاضية كرم ونقل الملف من الغرفة الأولى وهي غرفة قضاء الإبطال، إلى مجلس القضايا. يتحدث هؤلاء عن ضغوطات يقوم بها رئيس مجلس إدارة الشركة ناصر الشماع منعاً لتصفية سوليدير وعودة الحق إلى أصحابه والأملاك العامة والبحرية إلى الدولة والشعب. بينما يؤكد أصحاب الرأي الآخر أن إجراء رئيس مجلس شورى الدولة قانوني، بحيث لديه كامل الصلاحية وفق المادة 44 من نظام المجلس بإحالة الدعاوى إلى مجلس القضايا في أي مرحلة من مراحل المحاكمة. وفي هذه الحالة تُرفع يد الغرفة عن الدعوى حكماً.أما رئيس المجلس القاضي فادي الياس، فيقول في ردّ على سؤال «الأخبار» إن «التقرير ليس نهائياً ويحتاج إلى تعليق الطرفين عليه، فالمسار لا يزال طويلاً لصدور الحكم النهائي". لقراءة المقال كاملاً