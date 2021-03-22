30
o
بيروت
22
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
31
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
21
o
بشري
30
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
ملف إبطال التمديد لـ"سوليدير" في "شورى الدولة".. ماذا في التفاصيل؟
Lebanon 24
22-03-2021
|
06:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت رلى ابراهيم في"الاخبار": رأت المستشار المقرّر في مجلس شورى الدولة، القاضية ريتا كرم. وبناءً عليه، وجوب إبطال المرسوم الرقم 15909 الصادر بتاريخ 12/09/2005 والمتضمن تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي لشركة سوليدير، على اعتبار أن هذا المرسوم غير قانوني، ووجوب التقيّد بعمر الشركة الرئيسي الذي يفترض أن يكون انتهى في عام 2019». قرار كرم جاء بناءً على مراجعة من صاحب فندق السان جورج فادي خوري بصفته أحد الذين اعتدت سوليدير على أملاكهم وحاولت الاستيلاء عليها، إذ يخوض خوري مذّاك معاركَ قانونية مع الشركة عبر دعاوى مُقدمة إلى مجلس شورى الدولة.
تقرير المستشار المقرّر في الغرفة الأولى ريتا كرم ليس حكماً مبرماً بل هو تقرير أولي يستوجب صدور آخر نهائي للبتّ في الحكم. 4 أشهر مرّت على هذا التقرير، من دون أن يكون قد صدر قرار نهائي عن مجلس شورى الدولة. ما استجدّ أخيراً هو نقل رئيس «الشورى»، القاضي فادي الياس، الملف من يد الغرفة الأولى التي يترأّسها بنفسه (كرم هي أحد المستشارين)، إلى مجلس القضايا (يرأسه الياس أيضاً) المؤلَّف من رؤساء غرف مجلس الشورى وثلاثة مستشارين يختارهم رئيس المجلس في بداية كل سنة قضائية. وتصدر القرارات بالتصويت.
متابعون للقضية يضعون عدة علامات استفهام حول تحييد القاضية كرم ونقل الملف من الغرفة الأولى وهي غرفة قضاء الإبطال، إلى مجلس القضايا. يتحدث هؤلاء عن ضغوطات يقوم بها رئيس مجلس إدارة الشركة ناصر الشماع منعاً لتصفية سوليدير وعودة الحق إلى أصحابه والأملاك العامة والبحرية إلى الدولة والشعب. بينما يؤكد أصحاب الرأي الآخر أن إجراء رئيس مجلس شورى الدولة قانوني، بحيث لديه كامل الصلاحية وفق المادة 44 من نظام المجلس بإحالة الدعاوى إلى مجلس القضايا في أي مرحلة من مراحل المحاكمة. وفي هذه الحالة تُرفع يد الغرفة عن الدعوى حكماً.
أما رئيس المجلس القاضي فادي الياس، فيقول في ردّ على سؤال «الأخبار» إن «التقرير ليس نهائياً ويحتاج إلى تعليق الطرفين عليه، فالمسار لا يزال طويلاً لصدور الحكم النهائي". لقراءة المقال كاملاً
إضغط هنا.
تابع
الأكثر قراءة
فضيحة القصر الجمهوري: بيان مغلوط ومتسرع
Lebanon 24
فضيحة القصر الجمهوري: بيان مغلوط ومتسرع
09:54 | 2021-03-21
21/03/2021 09:54:16
Lebanon 24
Lebanon 24
منصّة جديدة للدولار في مصرف لبنان: المصارف تحوّلت إلى صرّافين ودولار لبنان بخمسة أسعار
Lebanon 24
منصّة جديدة للدولار في مصرف لبنان: المصارف تحوّلت إلى صرّافين ودولار لبنان بخمسة أسعار
12:00 | 2021-03-21
21/03/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الأحد
Lebanon 24
إليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الأحد
09:37 | 2021-03-21
21/03/2021 09:37:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مواطنون ينامون في سيارتهم بالعيرونية.. ما السبب؟
Lebanon 24
مواطنون ينامون في سيارتهم بالعيرونية.. ما السبب؟
21:38 | 2021-03-21
21/03/2021 09:38:18
Lebanon 24
Lebanon 24
معطيات خطيرة يكشفها وزير الداخلية.. هذا ما قاله عن "الأمن" في البلد
Lebanon 24
معطيات خطيرة يكشفها وزير الداخلية.. هذا ما قاله عن "الأمن" في البلد
21:47 | 2021-03-21
21/03/2021 09:47:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
09:00 | 2021-03-22
ما مصير ودائع الخليجيين في لبنان؟
08:30 | 2021-03-22
تراجع كبير لليرة التركية أمام الدولار.. هذا ما سجلته بالساعات الأخيرة
08:00 | 2021-03-22
مطاعم لبنان إلى الخارج.. والسبب الـ fresh dollar!
07:30 | 2021-03-22
مرقص: الإعلان عن مخزون الذهب يُطمئن
07:09 | 2021-03-22
ما هو لغز الـ16 مليار دولار في مصرف لبنان؟
07:00 | 2021-03-22
سائل جلي ملوّث بالأسواق في لبنان.. وما خفي أعظم!
فيديو
إلهام شاهين تكشف أسرار زيجاتها: هذه النجمة تسببت بطلاقي.. ووجدت زوجي في غرفتها (فيديو)
Lebanon 24
إلهام شاهين تكشف أسرار زيجاتها: هذه النجمة تسببت بطلاقي.. ووجدت زوجي في غرفتها (فيديو)
18:00 | 2021-03-20
22/03/2021 09:06:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الكاميرا تضبط مذيعاً بموقف محرج.. شاهدوا ردّة فعله! (فيديو)
Lebanon 24
الكاميرا تضبط مذيعاً بموقف محرج.. شاهدوا ردّة فعله! (فيديو)
15:00 | 2021-03-20
22/03/2021 09:06:46
Lebanon 24
Lebanon 24
السيسي يلتقي المواطنين.. ويعد سيدة بتحقيق مطالبها (فيديو)
Lebanon 24
السيسي يلتقي المواطنين.. ويعد سيدة بتحقيق مطالبها (فيديو)
09:30 | 2021-03-20
22/03/2021 09:06:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact