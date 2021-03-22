مرقص: الإعلان عن مخزون الذهب يُطمئن

رأى رئيس مؤسسة "JUSTICIA" الحقوقية الدكتور بول مرقص أنّ تخطّي الدولار سقف عشرة آلاف ليرة غير مبرّر اقتصادياً، وتحدّث لـ"نداء الوطن" عن جملة اقتراحات لمعالجة الازمة، واكد أنّ المطلوب هو توقيف صرّافي الطرقات، وليس تركهم خلال ساعات، وإقامة دوريات ثابتة، والاستعلام من التجّار عن الصرّافين المخالفين، والعمل بجدّ لوقف التطبيقات الإلكترونية، وتعديل الدعم.ودعا مرقص، بداية، الى الاعلان عن مخزون الذهب، لافتاً الى أنّ "ثمة خبراء - يا ليتهم خبراء - يردّدون أنّ الذهب غير موجود ومبدّد فيما هو منظّم بقانون يمنع التصرّف به منذ عهد الرئيس أمين الجميل"، مشيراً الى "أنّ قسماً منه في الطبقة السفلية لمصرف لبنان ولم يفتح بابه منذ 1994 قبل زيارة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ونوابه له منذ اسابيع، والعمل جار على جرده، اما القسم الآخر فموجود في الطبقة السفلية في البنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك وكنت اطّلع عليه عندما كنّا نلقي محاضرات هناك".