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إقتصاد
مع بداية الأسبوع.. هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
22-03-2021
|
09:36
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يتم التداول صباح اليوم الإثنين في السوق الموازية بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين "10800 - 11000" ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، وفق ما أفاد موقع "ياصور".
المصدر: ياصور
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الليرة
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