نسبة 55% من المطاعم اللبنانية اقفلت أبوابها في العام 2020!

أكد نائب رئيس نقابة اصحاب المطاعم والملاهي خالد نزهة لإذاعة "صوت لبنان" ان اعادة فتح المطاعم اليوم غير مجد، لأن الناس تفضّل السهر في

الليل، ولان القدرة الشرائية انخفضت بشكلٍ كبير.



ارتفاع اعداد الاصابات حصل جراء التخالط في المنازل. ولفت الى انه بعد إقفالٍ دام أكثر من شهرين ونصف، تبيّن ان مشكلة انتشار الوباء لم تكن وراءها المطاعم، التي ربحت براءة ذمة بامتياز بعدما ثبت انارتفاع اعداد الاصابات حصل جراء التخالط في المنازل.

نزهة اشار الى ان اكثر من 55% من المطاعم اقفل أبوابه في العام 2020، و20% ممّا تبقى منها غير قادر على اعادة الفتح بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار.

وأضاف ان القدرة الاستيعابية المسموح بها هي 50% للاماكن المغلقة، والحجز مطلوب قبل التوجه الى المطعم مؤكدا ان النقابة تعمل اليوم على تأمين

اللقاح للعاملين في القطاع مع اخضاعهم لفحوصات pcr دورية.