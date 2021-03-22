إقتصاد

تعليق التداول في بورصة اسطنبول جراء هبوط حاد في المؤشر الرئيسي

Lebanon 24
22-03-2021 | 10:30
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علقت بورصة اسطنبول التداول لمدة وجيزة اليوم بعدما هبط مؤشرها الرئيسي بأكثر من ستة في المئة، في أعقاب إقالة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان محافظ البنك المركزي الذي يحظى باحترام واسع. حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وتوقف التداول لمدة 35 دقيقة قبل أن يستأنف الساعة 30،07 ت غ، بعدما هبط المؤشر الرئيسي بنسبة 65،6%. وتم ذلك بموجب آلية تعلق التداول تلقائيا في حال حدوث تذبذبات حادة في أسعار الأسهم.
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