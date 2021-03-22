انخفاض أسعار الذهب مع تفضيل المستثمرين أصول الملاذ الآمن البديلة

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، في أسواق التعاملات اليومية، مع تفضيل المستثمرين أصول الملاذ الآمن البديلة، مثل الدولار الأميركي والسندات المصرفية.

ونزل سعر الذهب في السوق الفورية 0.5% إلى 1736.71 دولار للأوقية (الأونصة)، وكان قد فقد 0.7% في وقت سابق من الجلسة، كما شهدت أسعار المعدن الأصفر تراجعاً في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة بواقع 0.2% إلى 1738.80 دولار للأوقية، بحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن وكالة "رويترز".وفقد الذهب، المسعر بالدولار، تدفقات ملاذ آمن لصالح الين الياباني والسندات المصرفية في التعاملات.وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.2%، ليصل إلى 2639.92 دولار للأوقية، ونزلت الفضة 2.5% إلى 25.60 دولار، وكذلك فقد البلاتين 1.3% إلى 1181.30 دولار.