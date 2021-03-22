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إقتصاد
في الامارات... استراتجية صناعية ل10 سنوات
Lebanon 24
22-03-2021
|
15:00
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أعلن الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق استراتيجية صناعية للدولة تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي من 133 إلى 300 مليار درهم خلال العشرة أعوام القادمة.
وقال الشيخ محمد بن راشد في مجموعة تغريدات على حساب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، على "تويتر" اليوم الإثنين، "تطوير القطاع الصناعي هو تطوير لاستقرارنا الاقتصادي ومكانتنا العالمية ومستقبل أجيالنا".
وأضاف "هدفنا من الاسترتيجية دعم تأسيس 13500 شركة صناعية خلال السنوات القادمة، كما تتضمن الاستراتيجية زيادة الانفاق على البحث والتطوير في القطاع الصناعي من 21 مليار إلى 57 مليار درهم خلال السنوات القادمة".
وقال الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، إن إستراتيجية الصناعة لدولة الإمارات تضع برنامجاً وطنياً شاملاً للنمو الاقتصادي المستدام، فلدينا ركائز صلبة للانطلاق نحو مرحلة جديدة أقوى وأكثر تنوعاً.
وقال الشيخ هزاع بن زايد نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إن استراتيجية الصناعة لدولة الإمارات توفر أرضية صلبة للبناء على عناصر القوة القائمة حاليا والاستثمار فيها لتحقيق مزيد من النمو في المستقبل عبر التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص وإرساء أسس متينة للابتكار تكون فيه الدولة شريكا أساسيا في الواقع الصناعي العالمي.
المصدر: 24 - بلومبيرغ
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